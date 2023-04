Dal 30 aprile al 7 maggio a Catanzaro si terranno le “Convittiadi” nazionali

Convocato dal prefetto di Catanzaro, Enrico Ricci, su richiesta del Vicepresidente della Regione Giusi Princi, si è tenuto ieri nella sede dell’Ufficio territoriale del Governo del capoluogo di regione il tavolo di coordinamento interistituzionale per definire le modalità organizzative legate alla sicurezza dell’evento nazionale “Convittiadi 2023” che si svolgerà nella settimana dal 30 aprile al 7 maggio. Oltre al Prefetto Ricci ed al Vicepresidente Princi, all’incontro hanno preso parte il presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso; l’assessore comunale alla Sicurezza urbana ed alla Polizia municipale, Marinella Giordano; il questore, Maurizio Agricola; il comandante provinciale dei carabinieri, Giuseppe Mazzullo; il comandante del Nucleo economico della Guardia di finanza, Daniele Tino; il Comandante provinciale dei vigili del fuoco, Giuseppe Bennardo; il direttore dell’Ufficio scolastico regionale, Antonella Iunti, il Direttore generale del Dipartimento Istruzione e Cultura della Regione, Maria Francesca Gatto; il Dirigente di settore, Anna Perani, e Stefania Cinzia Scozzafava, dirigente dell’istituto scolastico individuato come capofila, il convitto “Pasquale Galluppi” di Catanzaro. “Si tratta di un evento dalla portata storica -ha detto il vicepresidente Princi- non solo per la Città di Catanzaro ma per tutta la Calabria perché è la prima volta, dopo ben 14 edizioni, che le Convittiadi si svolgono al Sud”. “Finanziata dalla Regione Calabria-Settore Istruzione, con un importo di 150 mila euro e fortemente sostenuta dal Consiglio regionale nelle persone del presidente Filippo Mancuso e del consigliere Antonio Montuoro -si afferma in un comunicato della Regione- la XV edizione coinvolgerà tutti i Convitti d’Italia, facendo registrare in Calabria la presenza di più di 1800 studenti, impegnati in varie competizioni sportive”. “Non c’è regione d’Italia – ha aggiunto Giusi Princi – che non sarà presente qui in Calabria con la sua delegazione. Ecco perché le Convittiadi rappresentano anche una straordinaria occasione di marketing territoriale. Avremo la possibilità di offrire ai partecipanti l’immagine migliore della nostra Terra, consentendo loro di conoscere meglio le bellezze artistiche e paesaggistiche che custodiamo. A tal proposito, insieme all’Ufficio scolastico regionale ed al Consiglio regionale, con il Dipartimento Istruzione supporteremo nell’organizzazione il Convitto capofila, curando dettagliatamente tutti gli aspetti logistici, affinché i tanti studenti provenienti da tutta Italia vengano accolti al meglio e abbiano la possibilità di apprezzare tutte le realtà calabresi. Reggio sarà una delle tappe principali in quanto emblema ideale delle Convittiadi saranno proprio i Bronzi di Riace: i due guerrieri, conosciuti universalmente per la loro possanza, si sposano perfettamente con l’idea del sacrificio, dell’impegno e della costanza che richiede l’attività sportiva”. L’evento inaugurale, che vedrà sfilare a Catanzaro, lungo corso Mazzini, i 1800 studenti coinvolti, si terrà lunedì primo maggio alle 16:30, con partenza da Piazza Matteotti e arrivo in Piazza Prefettura.