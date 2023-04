Migranti, Occhiuto: “Ragionare insieme per affrontare il problema”

“Stiamo dimostrando che rispetto ad un problema gigantesco bisogna mettere da parte ogni polemica, ogni interesse legato all’ambito territoriale che si governa e ragionare tutti assieme perché il problema sia affrontato nel modo migliore”. A dirlo il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto al termine della riunione con il capo dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione del ministero dell’Interno, prefetto Valerio Valenti, e la sottosegretaria all’Interno Wanda Ferro. “Sono molto contento – ha aggiunto – dell’attenzione che il Governo sta riservando a questa emergenza. Ho la preoccupazione che la Calabria possa essere travolta dai flussi che il governo si attende per i prossimi mesi ed è giusto che sia stato dichiarato lo stato d’emergenza per attribuire al Governo maggiori strumenti per fronteggiare una situazione che altrimenti sarebbe difficilmente fronteggiabile. Ho assicurato tutta la disponibilità della regione al governo e al prefetto Valenti per assistere la struttura commissariale, trovando anche dei luoghi che possano essere deputati alle fasi della prima accoglienza e del trattenimento dei migranti. E’ una bella occasione per dimostrare che se si lavora improntando i rapporti ai principi di leale collaborazione come è sempre stato tra la regione e il governo anche con situazioni complicate come quella della emergenza migratoria possono essere affrontate con maggiore determinazione. Ho notizia del fatto che il ministro Piantedosi con la sua organizzazione avesse già ragionato su una serie di misure. Ho salutato con grande soddisfazione la circostanza che già da qualche mese i migranti che sbarcano nel sud vengano poi ricollocati anche nella fase iniziale nelle altre regioni. E’ evidente che con i flussi che ci si attende ci dovranno essere delle strutture organizzate alla prima accoglienza. A Roccella tutto quello che finora è stato fatto è stato fatto grazie al contributo di un bravissimo sindaco e di altri sindaci dei comuni vicini che hanno dato la loro disponibilità ma lì ci aspettiamo certamente un intervento del governo per non lasciare da solo il sindaco di Roccella. E anche nel negli altri tratti della costa calabrese potenzialmente destinati a registrare sbarchi più consistenti. Abbiamo chiesto anche al ministro Piantedosi di deflazionare il Cara di Isola Capo Rizzuto, so che si sta lavorando in questa direzione”. “Al prefetto Valenti – ha concluso Occhiuto – abbiamo chiesto un supporto non tanto di carattere economico ma di carattere organizzativo perché avere le strutture del Governo, del ministero degli Interni, della Protezione civile nazionale, dei Vigili del fuoco vale più di ogni contributo economico”.