SAN GIOVANNI IN FIORE(CS)/ Festa a San Giovanni in Fiore dove la signora Carolina Miraglia ha da poco compiuto 107 anni. . Accompagnata dal comandante della polizia locale, Rosario Marano, la sindaca Succurro è andata a casa dell’anziana per salutarla ed omaggiarla di un mazzo di fiori e di una pergamena ufficiale del Comune di San Giovanni in Fiore. «Alla signora Caterina Miraglia, la Nonna di San Giovanni in Fiore e memoria storica della comunità sangiovannese, con gratitudine, riconoscenza – si legge nella dedica – e affetto profondi, a nome di tutta la città». «Originaria di Castrovillari e vedova del compianto don Nicola De Luca, la signora Miraglia è probabilmente la persona più longeva della Calabria».