CATANZARO/ L’Amministrazione Comunale di Catanzaro, d’intesa con l’Us Catanzaro, ha promosso la commemorazione del Commissario Capo della Polizia di Stato della Questura di Catanzaro, Antonio Trotta, prematuramente scomparso il 10 dicembre 2021, a seguito di un aneurisma celebrale che lo ha colpito il 5 dicembre dello stesso anno. Trotta era in servizio proprio in concomitanza dell’incontro di calcio Catanzaro-Foggia, valido per la precedente stagione calcistica.

Un momento fortemente voluto dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Fiorita che ha richiesto di iniziare il match di domenica 16 aprile con un minuto di raccoglimento, trovando l’appoggio della società e della Lega Pro così da poter ricordare un

giovane e valente funzionario, la cui scomparsa ha profondamente colpito la cittadinanza, le squadre e le tifoserie che si ritroveranno domenica al Ceravolo.