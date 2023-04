“Mentre gli altri parlano e creano, spesso, solo inutili polemiche, il ministro Salvini opera concretamente: firmato, infatti, provvedimento che assegna alle Autorità di sistema portuale dei Mari del Tirreno meridionale e Jonio e del mar Adriatico meridionale, le ricorse per il completamento dei progetti riguardanti l’elettrificazione delle banchine portuali. Somme rilevanti per interventi che renderanno green e sostenibili gli scali, consentendo -afferma una nota del Mit- un notevole abbattimento delle emissioni di Co2. Finalmente, dopo anni di soli annunci, azioni concrete e che servono per migliorare i porti del sud e consentire un adeguato utilizzo degli stessi rendendoli ancor più competitivi. Allo stato, le uniche misure positive per il sud sono quelle intraprese dal ministro Matteo Salvini che sta dimostrando di quanto tenga al mezzogiorno e, in particolare, alla Calabria. Un messaggio preciso verso coloro che hanno dubitato della Lega, che, invece, sta comprovando di quanto voglia sostenere il sud e di come, sostanzialmente, stia operando in tal senso. Dopo anni di una politica immobilista e avversa al sud, finalmente delle azioni che tendono a diminuire quel divario con il nord, creato, appunto, da una sinistra che ha governato per quasi 10 anni e si è, totalmente, dimenticata della Calabria”.

Lo dichiara Giacomo Francesco Saccomanno, commissario regionale della Lega.