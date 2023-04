CATANZARO/ Degrado, incuria, sporcizia e abbandono proprio nei pressi di un sito storico turistico che dovrebbe rappresentare il biglietto da visita e un simbolo iconico della città di Catanzaro. Parliamo del Castello e nello specifico della sua torre, dove dominano incuria e rifiuti di ogni genere. Un panorama deludente e sconfortante. E’ vero che la torre non è visitabile all’interno, ma questo non deve rappresentare un assist per abbandonarla al degrado e alla sporcizia, in quanto molti visitatori giungono nei suoi pressi dal terrazzo del Complesso Monumentale del San Giovanni, nel pieno centro cittadino, che peraltro ospita quasi quotidianamente numerose iniziative culturali. E proprio da lì ci si imbatte in tale spettacolo indecoroso e impresentabile. Le foto inviate alla redazione di RTC e del Giornale di Calabria sono abbastanza esaustive e descrivono la situazione attuale nei pressi del sito storico cittadino, che andrebbe decisamente difeso, custodito e valorizzato diversamente.