VIBO VALENTIA/ Il sindaco del Comune di Vibo Valentia, Maria Limardo, ha firmato il decreto con il quale ha nominato Garante per i diritti delle persone con disabilità il dott. Massimo Barbieri. Laureato in Scienze sociali, attualmente ricopre il ruolo di assistente sociale specialista, giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni con specializzazione nello studio sociale e psicologico del mondo dei minori e dei disabili e nelle relative strategie per favorirne l’inclusione, vantando in questo campo collaborazioni con diverse associazioni.

La nomina è avvenuta a seguito della procedura mediante avviso pubblico indetta dal settore delle Politiche sociali che, a seguito dell’istruttoria, ha proceduto ad individuare il dott. Barbieri idoneo a ricoprire l’incarico. Il sindaco Limardo e l’assessore alle Politiche sociali Rosa Chiaravalloti esprimono il loro apprezzamento: “La sua maturata esperienza potrà dare un prezioso contributo nelle attività volte a favorire l’inclusione delle persone con disabilità”, certe che il neo nominato Garante darà un prezioso supporto alle attività che quotidianamente il settore porta avanti per offrire servizi volti all’inclusione sociale ed un’adeguata protezione alle persone con disabilità ed alle loro fragilità.

“La nomina del Garante per i diritti delle persone con disabilità – conclude l’assessore Chiaravalloti – è un ulteriore tassello cha va ad aggiungersi all’importante lavoro che il Servizio sociale professionale, il segretariato sociale e gli uffici amministrativi svolgono quotidianamente con abnegazione e grande professionalità per il raggiungimento degli obiettivi di inclusione sociale e la piena accessibilità e fruizione dei servizi”.