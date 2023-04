La Commissione straordinaria di liquidazione ha concluso l’iter procedurale del dissesto all’ente Provincia di Vibo Valentia approvando il rendiconto della gestione liquidatoria che sancisce un disavanzo di circa 12 milioni di euro. L’iter procedurale del dissesto ha avuto inizio nove anni fa con l’insediamento della stessa Commissione. Il disavanzo di 12 milioni di euro è in particolare dovuto alla mole di contenzioso che si è determinata nel corso degli anni antecedenti alla dichiarazione del dissesto (anno 2013) e di cui ancora in parte oggi pendente e che grava fortemente su tale disavanzo. Inoltre vi sono debiti accertati ed accantonati, per i quali i creditori non hanno inteso accettare la proposta transattiva della Commissione, del credito originario. Il documento finale sarà ora inviato per il deposito al Ministero dell’Interno, al prefetto di Vibo Valentia, al presidente della Provincia, alla Corte dei Conti e al Collegio dei Revisori dell’ente che dovrà effettuare la verifica sulla rispondenza dei dati contabili con quelli approvati in sede di piano di estinzione dei debiti. Le risultanze finali del dissesto finanziario unitamente alla attuale difficoltà finanziaria dell’ente verosimilmente condurrà all’eventuale adozione da parte dello stesso ente di un piano di riequilibrio pluriennale al fine di scongiurare l’ipotesi di un ulteriore dissesto finanziario.