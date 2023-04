Dai nuovi test genetici alle ultime terapie antitumorali fino alle protesi altamente tecnologiche. E’ pronto il decreto tariffe del ministero della Salute che rende effettivo l’aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza (Lea) -ovvero le prestazioni garantite gratuitamente o con ticket ai cittadini dal Servizio sanitario nazionale- fermo dal 2017. Lo schema di decreto, che definisce le tariffe dell’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, secondo quanto si apprende, è stato trasmesso alla Conferenza stato-Regioni e dovrebbe essere esaminato nella seduta di domani 19 aprile. I Lea sono stati aggiornati l’ultima volta proprio nel 2017, ma senza il decreto tariffe non è stato possibile ad oggi dare loro attuazione. La valutazione dell’impatto economico dei nuovi Lea, si legge nella bozza del provvedimento, è pari a 425 milioni di euro, cui “sono stati aggiunti anche circa 20 milioni di euro per l’adroterapia, per un totale di 445 milioni di euro”. Il nuovo decreto, fissando le tariffe di riferimento, aggiorna dunque le prestazioni garantite, introducendone di nuove ed eliminando quelle obsolete. Sono oltre 3mila le prestazioni di specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica previste. Si va dalla consulenza genica a prestazioni antitumorali all’avanguardia come l’adroterapia, oltre a screening estesi prenatali. Sul fronte degli ausilii e protesi, sono previsti ausilii informatici come i comunicatori oculari, tastiere di ultima formulazione e sistemi di puntamento dello sguardo, ma anche protesi ed arti artificiali innovative. Quanto all’entrata in vigore, si legge nel provvedimento, dal primo gennaio 2024 arrivano le tariffe dell’assistenza specialistica ambulatoriale e dal primo aprile 2024 quelle dell’assistenza protesica. “Il nuovo Nomenclatore della specialistica ambulatoriale -si legge nella relazione tecnica- contiene elementi di forte innovazione, includendo prestazioni tecnologicamente avanzate ed escludendo prestazioni ormai obsolete”.