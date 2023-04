Si è svolta domenica scorsa l’iniziativa “Scolacium Park”. Realizzata con la collaborazione della direttrice del Parco Archeologico, Elisa Nisticò, la manifestazione rientra tra quelle promosse dall’Accademia di Belle Arti di Catanzaro per celebrare i suoi primi 50 anni di attività ed è inserita nel novero delle attività del progetto “Ceilings”. Nello scenario suggestivo del Museo e Parco Archeologico Nazionale di Scolacium, a Roccelletta di Borgia, l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro ha pensato di realizzare un percorso per raccontare i reperti e appassionare i più piccoli. Domenica 16 aprile, a partire dalle ore 10,30, è stata una giornata da vivere per le famiglie, tra storia del territorio e giochi per i bambini. In particolare, attraverso una guida didattica illustrata ed un percorso videoludico multimediale in aggiunta al supporto cartaceo, i piccoli esploratori, accompagnati dalle loro famiglie, hanno potuto scoprire la storia di uno dei parchi archeologici più importanti del meridione. Infatti, grazie alle attività realizzate durante la master class di Modellazione 3D per videogiochi curata dall’Accademia, sono stati ricostruiti graficamente alcuni degli spazi dell’antico insediamento come: la Basilica normanna, il foro, il teatro, l’anfiteatro e le terme bizantine. E’ stato un percorso immersivo, lungo… migliaia di anni. Basti pensare che i primi reperti rinvenuti nell’area sono di età greca e risalgono al VI secolo a.C. Mentre le vestigia romane sono databili a partire dal II sec. a.C. Ad accompagnare i piccoli esploratori nel loro viaggio nella storia ci sono stati gli “antenati fantastici”, animali immaginifici del passato creati ad hoc dagli allievi dell’Accademia che hanno narrato le storie che costituiscono i contenuti multimediali della guida. Il percorso didattico è stato realizzato con i contributi dei docenti Aba: Francesco Cuteri, Elena Di Fede, Francesca Giordano (che hanno coordinato le attività nella giornata di domenica assieme alla studentessa dell’Aba, Claudia Covelli), Andrea Grosso Ciponte, Amelia Lasaponara, Riccardo Guttà, Denise Melfi, Tommaso Palaia, Vladimir Costabile.