Beni per 400 mila euro sono stati sequestrati dalla Sezione Misure di prevenzione del tribunale di Reggio Calabria, a conclusione di una indagine coordinata dalle procure di Firenze e di Reggio Calabria, eseguita dalla Guardia di Finanza. Il provvedimento riguarda un imprenditore ritenuto ‘a disposizione’ della cosca di ‘ndrangheta dei Bellocco, di Rosarno, dedita al traffico internazionale di stupefacenti, estorsioni, usura, in Calabria e in Toscana. L’applicazione della misura di prevenzione riguarda una ditta individuale operante nel settore della pasticceria, un’imbarcazione, tre autoveicoli, tre fabbricati, un terreno e disponibilità finanziarie.