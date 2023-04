di Redazione RTC-GDC

CATANZARO/ Nel pieno centro storico di Catanzaro, in via Marincola Politi, da qualche giorno si è aperta una buca nella pavimentazione ed è già allarme topi. La nostra troupe di RTC e Giornale di Calabria, giunta sul posto, ha testimoniato con foto e immagini. La voragine, apertasi tra i sanpietrini della zona, rende inoltre molto complesso il passaggio delle auto che percorrono la stradina, peraltro molto stretta. Gli abitanti della zona, limitrofa a via Case Arse, si sono detti molto preoccupati ai nostri microfoni sia per la viabilità sia per la comoda fuoriuscita dei ratti, la cui presenza, già segnalata in queste ore, è fortemente insidiosa e pericolosa per le abitazioni a piano terra e rappresenta una preoccupazione non da poco considerando l’avvicinarsi della stagione primaverile. Alcuni degli stessi abitanti hanno sostenuto ai nostri microfoni di essersi già rivolti agli uffici dell’Amministrazione comunale affinchè venga pianificato un intervento urgente e tempestivo per rimettere in sicurezza la pavimentazione divelta.

Questa sera Servizio TV di RTC nel TG di Calabria alle ore 20,30 e 22,30 su RTC Canale TV 78.