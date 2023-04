“La povertà educativa colpisce troppi giovani e bambini in tutto il mondo, compresa la nostra regione. E’ una questione d’interesse collettivo: gli individui che non hanno accesso all’istruzione e alla cultura sono più vulnerabili alle malattie, alla disoccupazione e alla criminalità. Bisogna garantire l’accesso all’istruzione e alla cultura per tutti, indipendentemente dalla condizione socio-economica di ciascuno. E’ fondamentale sensibilizzare l’opinione pubblica. Possiamo farlo con l’organizzazione di dibattiti e tavole rotonde, ma non basta”. E’ quanto ha affermato il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, intervenendo al convegno sulla “Giornata della Povertà educativa” promosso dal Corecom – Calabria nell’Aula Fortugno di Palazzo Campanella. “Intendiamo cogliere questa occasione – ha aggiunto Mancuso – per sviluppare un percorso culturale specifico per gli studenti calabresi, che veda l’interazione tra tutte le strutture interne del Consiglio regionale: dal Polo Culturale Mattia Preti all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, dal Corecom-Calabria agli altri Organi di garanzia delle pari opportunità e dei diritti dei minori”. “A causa di difficili condizioni economiche molte bambine, bambini, ragazze e ragazzi non hanno le stesse opportunità dei loro coetanei in situazioni economiche migliori. L’intento di questo confronto avviato tra istituzioni, operatori di settore, agenzie educative è quello di mettere al centro dell’attenzione la problematica per dare risposte e, quindi, offrire ai bambini e alle bambine calabresi le stesse opportunità dei loro coetanei in situazioni economiche migliori”. È quanto ha affermato dal canto suo il presidente del Corecom Calabria, Fulvio Scarpino, che ha moderato le sessioni di lavoro del convegno. Infine sono stati consegnati i premi relativi al concorso bandito dal Corecom. A vincere il primo premio è stata Radio Tele International con il “Reportage sulla Povertà minorile educativa” (il premio è stato ritirato dal direttore responsabile, Giusy Regalino).