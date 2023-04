CATANZARO/ “L’annuncio dell’investimento di ulteriori 6 milioni da parte del Ministero delle Infrastrutture per la ristrutturazione del Duomo, è una notizia che ci conforta e che rappresenta un’iniezione di fiducia attesa da tempo. Catanzaro potrà, dunque, riabbracciare la propria Cattedrale, vedendo concretizzati i buoni auspici che l’arcivescovo, mons. Claudio Maniago, aveva espresso a tal riguardo sul finire dello scorso anno”. Lo afferma, in una dichiarazione, il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita. “Le risorse stanziate dal Governo – aggiunge Fiorita – che dimostra la sua attenzione verso la Città Capoluogo sono indispensabili per poter garantire l’apertura del cantiere e la realizzazione dell’opera, andandosi ad aggiungere ai 3 milioni circa già messi in campo in passato con fondi della Regione e l’operatività affidata al Segretariato dei Beni Culturali. Con la fase di progettazione già espletata, ora dovranno seguire la predisposizione del bando di gara ed il successivo affidamento dei lavori”. “La collaborazione di tutte le istituzioni coinvolte è risultata e risulterà, quindi, necessaria – sottolinea ancora il sindaco – per restituire il Duomo di Catanzaro, in tempi idonei, alla piena e sicura fruibilità. Un presidio religioso, storico e culturale che ricopre una funzione fondamentale per tutta la comunità”.