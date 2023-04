CATANZARO/ Si è svolta a Palazzo di Vetro, sede della Provincia di Catanzaro, una conferenza stampa per fare il punto sugli importanti interventi di manutenzione e di completamento avviati all’interno del parco oltre che per presentare alcune idee progettuali. Gli interventi principali riguarderanno l’area fitness, il parco dei folletti, l’area castello e il giardino di Laura. Ma la grande novità che è stata illustrata in conferenza stampa è il progetto per la creazione di un ampio parcheggio che servirà tutta l’area nord e l’intera città, molto utile, tra l’altro, per accogliere l’ingente flusso di utenti quando la società calcistica Us Catanzaro disputa le sue gare interne. In merito servizi e approfondimenti nel corso dei notiziari radiotelevisivi di oggi di RTC.

In allegato le foto del progetto del parcheggio.