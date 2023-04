E’ stata disposta l’autopsia sul corpo di Gabriele Greco, il 28enne di Cosenza deceduto il 25 aprile all’ospedale Moscati di Aversa a seguito di un malore. La Procura di Napoli ha disposto accertamenti per accertare le cause della morte del giovane. Il 28enne, figlio di noti e stimati professionisti cosentini, si trovava in Campania a casa di amici dove stava trascorrendo il 25 aprile quando all’improvviso ha avvertito un malore. Gli amici hanno subito chiamato i soccorsi e il 28enne è stato trasportato in ospedale dove i medici hanno provato a rianimarlo ma per il ragazzo, laureato in Psicologia, non c’è stato nulla da fare. Vicinanza alla famiglia è stata espressa dal sindaco di Cosenza, Franz Caruso: “Ragazzo di particolare intelligenza e capacità Gabriele si era perfettamente integrato all’interno del Cafè Alzheimer di Sant’Ippolito dove prestava la sua attività professionale. Sappiamo bene che in situazioni come questa nessuna parola può lenire il dolore immenso provato dai genitori, ma desidero sottolineare – ha concluso Franz Caruso – che la città di Cosenza e l’Amministrazione comunale sono al loro fianco a condividerne la grande sofferenza”.