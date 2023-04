E’ morto nel Centro grandi ustioni dell’ospedale di Catania, Alexandru Florin, il cinquantenne di origini romene che lo scorso 25 aprile si era dato fuoco davanti alla moglie nella frazione Calabrò di Mileto, in provincia di Vibo Valentia. L’uomo nell’immediatezza era stato soccorso e trasportato nell’ospedale di Catanzaro da dove poi era stato trasferito in elicottero nel reparto specializzato di Catania dove, a distanza di due giorni è deceduto a causa delle gravi ferite riportate al collo, al torace e agli arti. Alexandru Florin lascia moglie e figli. Non sono chiari i motivi alla base del gesto.