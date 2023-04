E’ stata riaperta al traffico veicolare, dopo circa 15 anni, la strada provinciale che collega Cassano allo Ionio a Civita e, soprattutto, con lo svincolo di Frascineto dell’A2 Autostrada del Mediterraneo. L’interdizione era dovuta a un movimento franoso che ha interessato il tracciato negli anni scorsi. I lavori di ammodernamento e di messa in sicurezza hanno riguardato il montaggio delle barriere guardrail, la sistemazione dei tombini con montaggio delle griglie, la canalizzazione delle acque superficiali e la realizzazione del manto di bitumatura, per un importo complessivo di 150 mila euro. Alla riapertura della Cassano-Civita, hanno partecipato, tra gli altri, il presidente dell’amministrazione provinciale di Cosenza, Rosaria Succurro, i tecnici dell’amministrazione provinciale, l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, e il sindaco di Cassano, Gianni Papasso. “Per l’amministrazione provinciale riaprire oggi questa strada al traffico veicolare è molto importante perchè -ha spiegato la presidente della Provincia, Succurro- dal territorio giungeva quest’importante richiesta che noi abbiamo voluto, concretamente, portare avanti subito dopo qualche mese dal mio sopralluogo. La riapertura permette che lo Jonio sia collegato con il Pollino ed è importante, altresì, perché le comunità di Cassano e Civita, possono avere finalmente una strada percorribile e sicura”. “La riapertura della Cassano Civita -ha detto l’assessore regionale Gallo- è un risultato molto importante. Avere questa strada finalmente riaperta al traffico veicolare in maniera sicura e legittima è molto importante per la comunità cassanese perchè da uno sfogo a nord ed è importante per Civita perché la collega meglio in attesa della realizzazione della strada a scorrimento veloce che collegherà Cassano, Civita, Frascineto e Castrovillari. Una strada che la Regione ha finanziato per 40 milioni di euro e che è in fase di progettazione in grado di costituire naturalmente per noi cassanesi un momento importante allo scopo di fare in modo che i collegamenti dell’abitato di Cassano, sia per l’autostrada sia con la comunità di Castrovillari, siano più fluidi e più veloci”.