L’ASD Bocciofila Catanzarese in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Don Milani” di Catanzaro ha promosso il progetto “Bocciando si impara” che si svilupperà il 2 e 3 maggio nella sede della Bocciofila Catanzarese a partire dalle ore 9. La manifestazione, che vedrà impegnati i giovanissimi studenti delle prime classi della scuola media del plesso di Catanzaro Sala, ha lo scopo di diffondere i principi di sportività e condivisione dello sport delle bocce facendo vivere ai ragazzi un’esperienza formativa variegata, multifunzionale e pienamente inclusiva, lanciata dalla Federazione Italia Bocce allo scopo di promuovere lo sport delle bocce tra i potenziali atleti del domani. L’iniziativa fa parte del progetto “Porte aperte allo Sport” ed è rivolto gli studenti di primo e secondo grado dai 6 ai 17 anni e si svolgeranno presso la sede dell’impianto sportivo della ASD Bocciofila Catanzarese. L’obiettivo è di coinvolgere i ragazzi nello sport delle bocce ma anche di favorire l’avvicinamento delle famiglie organizzando una serie di eventi anche fuori regione. L’ASD Bocciofila Catanzarese ringrazia il professore Gabriele Gnasso per la sua preziosa collaborazione ai fini della preparazione della manifestazione ed inoltre la dirigente dell’Istituto Don Milani, professoressa Cinzia Emanuela De Luca per la sua disponibilità nell’accogliere detta iniziativa. “Bocciando si impara” aspetta tutti presso la sede della Bocciofila Catanzarese il 2 e 3 maggio in via Nicola Pizi 22 a partire dalle ore 9. Al termine delle gare saranno distribuiti gadget a tutti i partecipanti e premiati con le coppe i vincitori dei tornei. Sarà un’esperienza nuova, divertente e formativa quella che coinvolgerà i ragazzi che si cimenteranno per la prima volta nella bellissima avventura delle bocce, uno sport che aiuta a potenziare l’attenzione, la coordinazione e l’equilibrio. La manifestazione sarà seguita dall’emittente televisiva regionale RTC-Telecalabria (canale 78) che realizzerà vari specifici servizi sulla interessante iniziativa.