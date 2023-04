Nel complesso monumentale che fu dei Padri Domenicani si è tenuto nei giorni scorsi ad Altomonte il corso di alta formazione per agenti di Polizia Locale. L’incontro formativo ha registrato un successo di presenze: 80 partecipanti provenienti da Comuni del cosentino, da altri delle vicine province della regione e dalla limitrofa Basilicata. Il convegno di studio, patrocinato dal Comune di Altomonte, è stato realizzato dall’Anvu, l’Associazione Professionale della Polizia Locale (già Associazione Nazionale Vigili Urbani) a supporto e aggiornamento lavorativo nei compiti quotidianamente affidati, nei Comuni d’Italia, alla Polizia Locale. I saluti istituzionali dell’Amministrazione Comunale ospitante sono stati rivolti ai convenuti dall’assessore alle attività culturali e produttive, Elvira Berlingieri, dal presidente del Consiglio comunale, Luigi Capparelli e, per l’Anvu, dalla Presidente Nazionale, Silvana Paci che ha brevemente illustrato le iniziative dell’Associazione per sollecitare il Parlamento e il Governo ad apportare modifiche alla vigente legge quadro sulla Polizia Locale (la n. 65/86) per avere uno strumento normativo più aderente al quotidiano lavoro degli agenti nel territorio comunale e rendere più incisive le attività di controllo, prevenzione e repressione svolte dalla Polizia Locale nell’unica finalità della tutela e della sicurezza dei cittadini. La presidente ha, nell’occasione, presentato il calendario storico della Polizia Locale per l’anno 2023 realizzato dall’Anvu. Subito dopo, con la direzione dei lavori da parte del Ten. dr.ssa Adriana Tarsitano, segretaria nazionale ANVU, è iniziato il percorso di formazione dei partecipanti che hanno ascoltato la relazione della dott.ssa Miranda Corradi, esperta e autrice di varie pubblicazioni, sul tema “NCC, Strutture Alberghiere, ruolo del Suap e della Polizia Locale per adempimenti e controlli” e quella del professore Ugo Terracciano su: “L’impatto della legge Cartàbia sulle attività di polizia giudiziaria”. A conclusione della giornata formativa il saluto di commiato dell’Amministrazione comunale di Altomonte è stato porto dal vicesindaco della cittadina, Francesco Provenzale.

Saverio Francesco Coppola