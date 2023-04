Arriveranno lunedì 1 maggio a bordo della nave militare ‘Vega’ 500 migranti provenienti da Lampedusa, come prevede il piano di ridistribuzione del ministero dell’Interno. Il coordinamento della prefettura di Reggio Calabria ha già predisposto i servizi di accoglienza, anche se nella stessa giornata dell’1 maggio, un primo gruppo di migranti, composto da oltre 150 persone, sarà trasferito verso altre città. Come in altre occasioni, circa trecento dei nuovi arrivati saranno temporaneamente alloggiati nella palestra della scuola media ‘Boccioni’, a Gallico, nella periferia nord della città, dopo i controlli amministrativi, di sicurezza e sanitari. Protezione civile, Croce rossa, operatori delle Ong e il Coordinamento diocesano sbarchi sono già attivati per sostenere la prefettura e le forze dell’ordine.