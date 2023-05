Auto contro un albero, 39enne morto a Gizzeria

Un uomo di 39 anni è morto stamani in un incidente stradale in via Scapillo, a Gizzeria. L’uomo, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura sulla quale viaggiava, una Kia Sportage, andando a sbattere contro un grosso albero fuori dalla sede stradale ed è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme per mettere in sicurezza il sito ed estrarre dalle lamiere il corpo della vittima. I carabinieri stanno compiendo i rilievi per accertare la dinamica dell’incidente.