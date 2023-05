Processo “Rinascita-Scott”, iniziata nell’aula bunker la lunga requisitoria

E’ iniziata giovedì 11 maggio, nell’aula bunker di Lamezia Terme, la requisitoria nel processo Rinascita- Scott che si celebra davanti ai giudici del tribunale di Vibo Valentia nei confronti di presunti boss e affiliati alle cosche della ‘ndrangheta del vibonese e dei loro collegamenti con il mondo istituzionale, politico, imprenditoriale e della massoneria deviata. Gli imputati sono oltre 300 mentre 89 hanno scelto il rito abbreviato che è già giunto a sentenza e su cui pende adesso l’appello. Prima che il pm iniziasse a parlare, la Dda catanzarese ha depositato agli atti del dibattimento il provvedimento di fermo eseguito ieri nei confronti di 61 soggetti accusati di appartenere a cosche di ‘ndrangheta nei comuni del Vibonese di Mileto, Filandari, Zungri, Briatico e Cessaniti. A parlare per primo il pm della Dda di Catanzaro guidata da Nicola Gratteri, Antonio De Bernardo che si alternerà con altri due colleghi, Annamaria Frustaci e Andrea Mancuso, nell’esposizione dell’accusa. Secondo alcune stime, la requisitoria dovrebbe andare avanti per alcune settimane. “Non si può parlare di mafia delle estorsioni come non si può parlare di mafia dei triplici appalti, della droga, degli omicidi e così via. Il fenomeno mafioso è lungo e unitario e solo in una visione complessiva, globale, unitaria si possono poi studiare e approfondire adeguatamente le singole strategie e le varie sfaccettature del fenomeno mafioso stesso”. Ha usato una frase di Giovanni Falcone per iniziare la propria requisitoria, davanti al collegio del maxi processo Rinascita Scott, il sostituto procuratore della Dda di Catanzaro Antonio De Bernardo. Accanto a lui, toga sulle spalle, il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri e il sostituto Annamaria Frustaci. Dietro erano seduti i vertici dell’Arma che hanno partecipato alle indagini: il colonnello del Ros Giovanni Migliavacca, Massimiliano D’Angelantonio, comandante del II reparto investigativo del Ros, il comandante della provinciale di Vibo Valentia, Luca Toti. Con tutta l’attualità di una frase pronunciata 30 anni fa, De Bernardo ha dato il via ha uno snodo cruciale di un processo istruito dalla Dda di Catanzaro contro le cosche vibonesi e i loro sodali. Secondo De Bernardo l’approccio di Falcone a Cosa Nostra era valido 30 anni ed è valido oggi per quanto riguarda il fenomeno della ‘ndrangheta. “Parto da questo -ha detto il pm- perché si è parlato molto nel corso di questi anni di un parallelismo tra questo processo e il maxi processo di Palermo. Si è parlato di parallelismi in termini numerici ma questo è riduttivo, perché i numeri di per sé non dicono niente e nessuno cerca i numeri per i numeri. I numeri significano qualcosa soltanto se sono la conseguenza di un metodo di lavoro”. De Bernardo, citando Gratteri, ha considerato Falcone e Borsellino come giganti inarrivabili. “Però una cosa questo ufficio la vuole rivendicare con orgoglio – ha detto De Bernardo – e cioè che noi quella lezione l’abbiamo imparata. Della lezione di Falcone e Borsellino abbiamo fatto tesoro. Giovanni Falcone ha inventato un metodo per affrontare il problema della criminalità organizzata. L’idea stessa di coordinamento, la necessità di mettere insieme più cose, è insita oggi nel dna di ogni magistrato degno di questo nome. I numeri sono solo la conseguenza di un metodo e dell’ansia di accertamento completo di un fatto”. Il blitz Rinascita Scott è scattato la notte del 19 dicembre 2019 ad opera dei carabinieri con il coordinamento della Dda di Catanzaro guidata dal procuratore Nicola Gratteri. Alla sbarra i clan Mancuso di Limbadi e Nicotera, Lo Bianco-Barba di Vibo Valentia, Pugliese di Vibo, Pardea-Camillò-Macri’ di Vibo Valentia, Accorinti di Zungri, Bonavota di Sant’Onofrio, Cracolici di Maierato e Filogaso, Mazzotta di Pizzo Calabro, Barbieri di Cessaniti, Fiarè-Razionale- Gasparro di San Gregorio d’Ippona, La Rosa di Tropea.