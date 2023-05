Le Organizzazioni sindacali di Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil della Calabria, per oggi, 12 maggio, nella piazza “San Francesco da Paola” della Cittadella Regionale a Catanzaro, hanno organizzato una mobilitazione unitaria dal tema “Insieme per una nuova stagione del lavoro nel sistema ambientale-forestale calabrese”. A sostenere le ragioni della mobilitazione, oltre a lavoratori forestali e dirigenti sindacali di Flai, Fai, Uila ci saranno le Confederazioni regionali, rappresentate dal Segretario Generale Cgil Calabria Angelo Sposato, dal Segretario Generale Cisl Calabria Tonino Russo e dal Segretario Generale Uil Calabria Santo Biondo. Sul palco della mobilitazione, assieme ai Segretari Regionali Caterina Vaiti (Flai Cgil), Michele Sapia (Fai Cisl) e Pasquale Barbalaco (Uila Uil), saliranno per una testimonianza alcuni delegati sindacali e, a seguire, i Segretari Nazionali, per la Flai Cgil il Segretario Generale Giovanni Mininni, per la Fai Cisl il Segretario Generale Onofrio Rota e per la Uila Uil il Segretario Nazionale Gabriele De Gasperis. «Dopo i due incontri con la Regione Calabria, del 27 aprile e dello scorso 8 maggio, che riteniamo positivi -dichiarano Vaiti, Sapia e Barbalaco- è necessario lanciare un messaggio politico-sindacale forte e chiaro per chiedere un maggiore sforzo comune a favore del settore ambientale-forestale calabrese, segnato dalla mancanza di risorse e carenza di personale, per condividere un percorso regionale, fissare un cronoprogramma sui temi della piattaforma sindacale. Occorre mettere al centro il lavoro ambientale-forestale calabrese che riteniamo strategico in una regionale morfologicamente fragile, ma ricca di ambiente e di foreste”, affermano ancora i tre rappresentanti sindacali.