Il 17 maggio la consegna dei lavori del nuovo ospedale di Vibo Valentia

Mercoledì 17 maggio verranno finalmente consegnati i lavori del nuovo ospedale di Vibo Valentia. Un momento che si attendeva da tempo e che finalmente riusciamo a realizzare grazie al contributo decisivo anche di altri attori istituzionali”. Lo ha detto il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto incontrando i giornalisti alla Cittadella regionale di Catanzaro assieme a Pasquale Gidaro, dirigente del settore edilizia sanitaria e investimenti tecnologici della Regione. “Sono determinato a fare in modo -ha aggiunto Occhiuto- che quest’opera sia consegnata ai calabresi entro tre anni. E’ un regalo che i calabresi meritano ma è anche un regalo che vorrei fare a me stesso per dimostrare che nel corso della mia legislatura siamo riusciti a fare davvero gli ospedali che per decenni sono stati solo annunciati in Calabria ma mai realizzati. La procedura si era incagliata a causa del sequestro di Fosso Calzone che giustamente la Procura della Repubblica aveva disposto. Si è disincagliata grazie all’apporto di più livelli istituzionali. Ricordo che appena insediatomi partecipai ad un tavolo che si organizzò a Vibo Valentia col Prefetto e con il Procuratore e in quella occasione tutte le istituzioni concordarono sulla necessità di lavorare insieme per dare ai cittadini di Vibo Valentia questo importante nuovo ospedale. Possiamo consegnare i lavori mercoledì prossimo soltanto perché la Procura di Vibo ha celermente esaminato tutti gli atti che la Regione ha messo a disposizione e ha deciso di dissequestrare Fosso Calzone consentendo agli uffici del Dipartimento Salute della Regione di poter fare la consegna dei lavori”. “Abbiamo affrontato -ha detto Gidaro- tutte le problematiche di carattere tecnico e amministrativo che erano indispensabili per arrivare all’approvazione del progetto esecutivo stralcio e alla consegna dei lavori. Il progetto è per un edificio all’avanguardia. Il progetto è aggiornato alle ultime prescrizioni dettate dai più recenti decreti come il 34 in materia di emergenza Covid”.