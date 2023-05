Forestazione, dal 5 giugno ripartirà il confronto tra Regione Calabria e sindacati

Inizierà il 5 giugno il confronto tra Sindacati di categoria e Regione sui temi al centro della piattaforma avanzata dai rappresentanti di Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil per il rilancio della Forestazione calabrese. Il dato è emerso al termine dell’incontro tra l’assessore regionale alla forestazione Gianluca Gallo e i rappresentanti nazionali e regionali dei sindacati di categoria di Cgil, Cisl e Uil in occasione della manifestazione svoltasi alla Cittadella regionale di Catanzaro “C’è innanzitutto una data che è quella del 5 giugno -hanno sottolineato i rappresentanti dei sindacati- quando comincerà questo nostro confronto. Sarà un confronto serrato e continuo soprattutto sul rinnovo del contratto regionale ma anche su una serie di altre questioni che portano al centro la forestazione calabrese come un settore di grande importanza”. “All’assessore regionale Gallo – ha aggiunto Mininni – abbiamo rappresentato la centralità del settore in una regione come la Calabria. Dobbiamo dare atto comunque di avere registrato, dalle cose che ha detto l’assessore, delle aperture e possibili strade che si possono percorrere. Sono state date delle disponibilità rispetto alla piattaforma che abbiamo presentato. Ci sono degli impegni che vedremo come si concretizzeranno”. “L’incontro di oggi è stata la prosecuzione di un percorso già avviato da tempo con i rappresentanti dei sindacati di categoria con i quali ci sono uno scambio e un confronto continuo”, ha detto l’assessore regionale alla Forestazione Gianluca Gallo al termine dell’incontro con una delegazione di lavoratori e sindacalisti del settore Forestazione che, alla Cittadella regionale, hanno dato vita ad una mobilitazione a sostegno della piattaforma di rilancio del comparto. All’incontro c’erano i segretari regionali e nazionali di categoria Caterina Vaiti e Giovanni Mininni (Flai Cgil),, Michele Sapia e Raffaella Buonaguro (Fai Cisl) e Pasquale Barbalaco e Gabriele De Gasperi (Uila Uil). “Abbiamo prodotto nei giorni scorsi dopo un primo confronto un comunicato – ha aggiunto Gallo -in cui si sanciva che sulla piattaforma sindacale c’era da parte del Governo regionale, del presidente Occhiuto e mia, una disponibilità assoluta, ferme restando le difficoltà. Ciò tenuto conto del fatto che il governo calabrese dovrà reperire le risorse facendo leva sul Governo nazionale per coprire i costi della forestazione calabrese in modo da iniziare, poi, a ragionare su un piano complessivo in materia di rinnovo generazionale, rinnovo del contratto regionale e snellimento dell’intero percorso”. Tutto questo sarà farà parte di un percorso sinergico rispetto al quale il Governo regionale non sfugge alle proprie responsabilità e rispetto al quale ci vuole un impegno diuturno e sinergico con i sindacati”.