Catanzaro, si è svolto il secondo appuntamento del Festival di Economia, Sviluppo e Sostenibilità

Si svolge a Reggio Calabria e a Catanzaro il primo Festival di Economia, Sviluppo e Sostenibilità. L’evento è un’occasione di confronto sui temi del rapporto tra Calabria ed economia sostenibile, dello sviluppo del Mezzogiorno e dei cambiamenti nel mondo del calcio.

“Con l’Università l’Università Magna Graecia di Catanzaro e l’Universita’ Mediterranea di Reggio Calabria abbiamo ritenuto opportuno realizzare un festival di grande attualità con protagonisti del mondo dell’economia in Italia e anche a livello regionale”, ha spiegato l’ideatore Maurizio Insardà al microfono di RTC, la RadioTelevisione della Calabria. “ L’obiettivo è valorizzare e promuovere il territorio, perché anche manifestazioni di questo tipo permettono di parlare della Calabria in modo positivo. Sarà un confronto per comprendere meglio quali sono le problematiche di questa terra e provare a migliorarla”.

Il primo incontro dal titolo “Infrastrutture di trasporto e sviluppo del Mezzogiorno” si è tenuto sabato 6 maggio nella sede di Confindustria Reggio Calabria. Vi hanno partecipato il Capo Dipartimento del Ministero dell’Infrastrutture e Trasporti Dott. Enrico Maria Pujia, il Magnifico Rettore della Mediterranea Giuseppe Zimbalatti, il Prof. Domenico Marino, Politica economica, il Presidente di Confindustria Reggio Ing. Domenico Vecchio, il Presidente della Camera di Commercio di Messina dott. Ivo Blandina e l’assessore comunale Mimmo Battaglia. Ha moderato la giornalista di Rai 2 Marzia Roncacci.

Il programma è proseguito ieri a Catanzaro con un dibattito sulla Calabria e sull’economia sostenibile nell’Università Magna Graecia. Ha moderato il Presidente dell’Ordine dei giornalisti della Calabria dr. Giuseppe Soluri. Ospiti: dr. Francesco Tufanelli presidenza del consiglio dei Ministri – segretario Generale CNEL, l’ex Ministro e Presidente Istat dr. Enrico Giovannini co fondatore e direttore scientifico Alleanza Italia per lo sviluppo sostenibile, il Capo Gabinetto del Ministero dell’Università d.ssa Marcella Panucci, il dr. Benedetto Di Iacovo della Commissione per l’emersione del lavoro non regolare, i prof. Rocco Reina Organizzazione Aziendale e Antonio Viscomi Diritto del lavoro Magna Graecia, il Prof. Domenico Marino Mediterranea, il dr. Domenico Mamone Presidente Fondolavoro e l’assessore regionale al lavoro della Regione Calabria Giovanni Calabrese.

Il Festival si concluderà con il confronto dal titolo “Soldi vs Idee” Come cambia il calcio fuori dal campo”, in programma mercoledì 24 maggio alle ore 10.30 presso la sede dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Ospiti Michele Uva ex direttore generale FIGC e Vice Presidente UEFA e attuale Direttore Social & Environmental Sustainability UEFA, il Prof. Italo Cucci, il direttore di SKY TG 24 Domenico Bellis e il Magnifico Rettore della Mediterranea.

Questa sera ampio Servizio TV su RTC durante le edizioni de Il TG di Calabria alle ore 20,30-22,30-23,30.