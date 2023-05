Anche a Reggio Calabria e Vibo Valentia sabato 20 maggio le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse a seguito dell’allerta arancione diramata dalla Protezione civile regionale. I sindaci di Reggio delle due città, rispettivamente Paolo Brunetti e Maria Limardo, hanno emesso delle specifiche ordinanze. Lo scenario prevede infatti il rischio di “fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti con conseguenze rilevanti. Sono possibili in particolare fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi con bacino idrografico di rilevanti dimensioni”. Nella città calabrese dello Stretto “la Protezione Civile comunale – è detto in una nota – monitorerà l’evolversi della situazione e raccomanda di evitare di stazionare nei pressi di corsi d’acqua, o in prossimità di arenili, evitare di percorrere sottopassi anche se parzialmente allagati, non sostare o stazionare sotto alberi o edifici che presentano evidente stato di ammaloramento delle facciate”.