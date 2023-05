È terminata in una struttura ricettiva di Scilla, in provincia di Reggio Calabria, la latitanza di Levan Shengelia, cittadino georgiano di 45 anni, che deve scontare 6 anni di carcere disposti nell’agosto del 2022 dall’Autorità Giudiziaria di Ternivsky, distretto della città di Kryvyi Rih, in Ucraina, per furto in abitazione. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Villa San Giovanni e di Reggio Calabria in esecuzione a un mandato di arresto internazionale. Ricevuta la segnalazione dalla Direzione centrale della Polizia criminale di Roma, i militari, dopo opportuni accertamenti e verifiche, sono riusciti ad individuare la stanza della struttura ricettiva dove Shengelia stava soggiornando nella costa viola. Una volta accertata la presenza del latitante, alle prime luci dell’alba, i carabinieri hanno fatto irruzione nella camera, bloccando Shengelia che è stato quindi dichiarato in stato di arresto e accompagnato al carcere di Arghillà, a disposizione della Corte d’Appello di Reggio Calabria, per la successiva estradizione in Ucraina dove sconterà la propria pena.