Continua senza sosta l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei militari della Tenenza di Isola che, con il supporto dei colleghi della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Crotone e dell’unità cinofila della Guardia di Finanza di Crotone, nel pomeriggio di venerdì 19 maggio hanno arrestato un 30enne di Isola di Capo Rizzuto, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo aveva dimenticato all’interno dello zainetto del nipote di soli 4 anni un sacchetto di plastica contenente circa 100 gr di cocaina. Il bambino, arrivato in classe, ha trovato nello zaino lo strano involucro di polvere bianca ed ha iniziato a giocarci con i compagnetti. Solo il tempestivo intervento delle maestre e dei Carabinieri hanno scongiurato il peggio, evitando che i minori toccassero o, peggio, ingerissero la sostanza. I militari hanno sequestrato la droga ed allertato i servizi sociali del comune di Isola per gli adempimenti di competenza. Nel frattempo, immediate indagini focalizzatesi, evidentemente, sui più stretti familiari del minore, consentivano di individuare gravi responsabilità sullo zio del bambino, M.F., il quale, a seguito di speditivi accertamenti, veniva dichiarato in stato di arresto per detenzione di droga ai fini di spaccio. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Crotone, lo sprovveduto e maldestro spacciatore è stato tradotto presso la casa circondariale pitagorica in attesa di giudizio per direttissima, tenutosi nella mattinata di sabato scorso dinanzi al Giudice del Tribunale, che convalidava l’arresto e ne ordinava la custodia in carcere.