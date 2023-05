“Sto lavorando per recuperare decenni persi in Sicilia e in Italia”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini, intervenendo ad Agrigento a un convegno organizzato da Confcommercio sul turismo e sul tema della fattibilità dell’aeroporto nella Città dei Templi. “Anni persi – aggiunge – sul tema di strade, autostrade, infrastrutture, porti, ponti e ferrovie. Abbiamo già cantieri aperti in Sicilia per 30 miliardi di euro fra strade, autostrade e ferrovie per collegare le città di questa splendida terra”. Salvini aggiunge: “Il ponte sullo Stretto di Messina è una parte del progetto, stiamo lavorando per ferrovie più veloci e strade più moderne e sicure. Sono venuto da Catania e la strada non è proprio un’autostrada. Il ponte sarà il coronamento dei sogni dei siciliani che ogni anno – aggiunge il ministro – pagano miliardi di euro per il mancato collegamento con la terraferma. In sei mesi miracoli non se ne fanno ma mi sembra che abbiamo dimostrato che volere è potere. Abbiamo tempo, non troppo, per recuperare – qualche decennio perso per l’aeroporto, la superstrada, la ferrovia e l’acqua. Il tema dell’acqua mi riguarda personalmente, sto lavorando come un matto al ministero sui temi di dighe, condotte, connessioni e fognature che ancora in tante parti della Sicilia non ci sono”.

“Sto accelerando a livello di stalker non solo sul tema della Agrigento-Palermo”. Il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ad Agrigento per un convegno sul turismo, ha parlato della situazione legata alle autostrade. “Questa mattina ero insieme al governatore Renato Schifani e all’amministratore delegato di Anas e stiamo facendo il quadro su tutto: Palermo, Messina, Enna e Caltanissetta. Sono convinto che quando partiranno i lavori per il ponte, e l’obiettivo che mi sono dato è l’estate prossima, ci sarà un quadro completo di tutta la modernizzazione delle rete stradale siciliana”. Salvini aggiunge: “Mi domando, nei decenni passati, chi rappresentava la Sicilia perché si è dimenticato in parte di questa terra ma mi interessa poco guardare al passato, guardo al futuro”. La rete autostradale presto riguarderà anche la provincia di Agrigento: “Ci stanno lavorando i tecnici, la prossima volta che verrò ad Agrigento avrò tempi più definiti. Di certo non ci possono essere in Sicilia solo le autostrade a Palermo e a Catania, la Sicilia non è solo queste due città”.