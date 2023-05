“Quello dei tirocinanti è un tema su cui il presidente Occhiuto ha sollecitato la mia attenzione da subito, non appena sono diventato ministro, ed è un tema importante, enorme perché riguarda tantissime persone. Adesso lo stiamo studiando per vedere quali soluzioni adottare, soluzioni, che devono essere evidentemente compatibili con le regole anche finanziarie che disciplinano i nostri processi di inserimento”. Così il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo rispondendo alle domande dei giornalisti sulla vertenza dei tirocinanti che, nella regione, riguarda alcune migliaia di persone. “Gli emendamenti sono allo studio in questi giorni -ha aggiunto il ministro- non ho capito bene quando arriverà nelle aule il provvedimento e penso, a questo punto, non prima delle fine di questo mese quindi ci sarà tempo di analizzare questi emendamenti e vedere che spazi ci sono per poterli accogliere. Con il Pnrr le persone possono essere assunte soltanto con contratto a tempo determinato, un contratto che è vissuto a mio modo di vedere spesso in modo sbagliato come sinonimo di precarietà, perciò nel decreto Pa abbiamo previsto la possibilità per le persone assunte a tempo determinato, che abbiano maturato 36 mesi nelle pubbliche amministrazioni, con esito positivo della loro attività, di poter essere stabilizzati”, ha detto ancora il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo a Catanzaro. “In questo decreto – ha aggiunto il ministro – ci stanno tutta una serie di iniziative che riguardano anche la Calabria”.