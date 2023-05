Partecipazione e trasparenza per i “Comuni del futuro”, interessante convegno a Santo Stefano di Rogliano

Si è svolto a Santo Stefano di Rogliano il convegno dedicato ai “Comuni del futuro” con il sottotitolo “Partecipazione, Trasparenza, Comunicazione e Fusione”. L’evento, organizzato con successo dal Gruppo “Officina della Politica Savuto”, si è tenuto presso il Salone consiliare ed è stata un’opportunità unica per esplorare le evoluzioni e le strategie finalizzate alla crescita urbana e civile. I temi dominanti, al centro della riflessione, hanno attirato la partecipazione di vari rappresentanti della cultura, del mondo accademico e delle istituzioni locali, provinciali e regionali. La relazione introduttiva è stata svolta dal Professor Valerio Donato, docente ordinario di Diritto privato presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro, il quale ha fornito interessanti e inediti argomenti di riflessione sulla realtà istituzionale, sulla legislazione e sulle norme che caratterizzano gli enti locali. Ha affrontato tematiche innovative e delineato prospettive per elaborare nuove strategie di crescita dei territori omogenei. Altrettanto interessante è stato il racconto delle esperienze condivise dagli amministratori locali intervenuti sul tema della fusione dei Comuni. Nuccio Martire, ex sindaco del Comune di Casali del Manco, e Stefano Mascaro, ex sindaco di Rossano-Corigliano, hanno approfondito questo argomento, offrendo un contributo significativo al dibattito. Hanno suscitato interesse i racconti, le testimonianze e le esperienze vissute dagli amministratori che hanno guidato diversi piccoli Comuni del Savuto per diverse legislature. Queste narrazioni offrono un’analisi, comparazioni e mutamenti che hanno interessato il territorio e le comunità locali del Savuto nell’ultimo ventennio. Inoltre, sono emerse proposte per utilizzare al meglio le risorse finanziarie messe a disposizione dall’Europa attraverso il famoso PNRR. Durante il dibattito è stato discusso sugli spazi di democrazia esistenti nelle realtà locali e sugli aspetti preoccupanti derivanti dalla mancata partecipazione dei cittadini alla vita pubblica. Gli interventi registrati sono stati di particolare importanza. Sono intervenuti al dibattito: Luciana Fuoco, Francesco Capocasale, Pino Albo, Francesco Domanico, Leonardo Citino, Claudio Mauro che hanno portato la loro preziosa esperienza amministrativa e politica al dibattito. L’apertura dei lavori è stata affidata a Ida Paola Cerenzia, rappresentante del Gruppo “Officina della Politica Savuto”. I saluti delle autorità locali e provinciali hanno preceduto l’inizio dei lavori. Per l’ente provinciale è intervenuto il consigliere provinciale Eugenio Aceti. Per il Comune di Santo Stefano di Rogliano, il vice sindaco Giovanni Benincasa, e per l’istituzione scolastica, Mariella Chiappetta, Dirigente scolastica di Mangone-Grimaldi. Le conclusioni sono state tratte da Pierluigi Caputo, Vice Presidente del Consiglio Regionale della Calabria. I lavori sono stati coordinati da Francesco Garofalo, sociologo-giornalista.