Il Festival dello Sviluppo sostenibile all’Università Magna Graecia di Catanzaro fino al 27 maggio

CATANZARO/ Si è svolta ieri la prima giornata inaugurativa del Festival dello Sviluppo Sostenibile

con l’evento – Percorsi mediterranei di sostenibilità – Agricoltura, Cultura,

Comunità – aperto e moderato dalla professoressa Maria Colurcio, delegata alla

sostenibilità dell’UMG.

Il Festival dello Sviluppo Sostenibile, ha spiegato ai presenti la professoressa Colurcio,

è promosso dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, l’ASVIS, che ha come

scopo quello di diffondere la cultura dello sviluppo sostenibile.

Nella giornata inaugurale l’evento tenutosi presso l’Aula Falcone e Borsellino del

DIGES (Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia della Magna

Graecia) ha avuto inizio dopo i saluti istituzionali del Magnifico Rettore Giovanbattista

De Sarro, del Sindaco della Città di Catanzaro Nicola Fiorita e del Presidente

Unindustria Aldo Ferrara.

Tra i saluti anche quelli del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia Agostino

Gnasso, della Prof.ssa Aquila Villella, Vice Direttore DiGES e del professore Antonio

Procopio per la Fondazione UMG

L’evento è poi entrato nel vivo, ed i vari aspetti legati all’ecosostenibilità, sono stati

dettagliatamente discussi da Fabio Borrello, Presidente Interprovinciale Coldiretti (CZ

– KR – VV), da Francesco Catanese, Coordinatore Delegazione Sud e Vicepresidente

APCO, da Patrizia Costantino, Presidente Slow Food Catanzaro e dai docenti

dell’Ateneo Ludovico Abenevoli, Direttore Scuola di Specializzazione in Malattie

Apparato Digerente ed Angela Caridà, professoressa Associata di Economia e Gestione

delle Imprese.

Tra gli argomenti principalmente discussi quello legato alla Dieta Mediterranea,

considerata una via per lo sviluppo sostenibile anche in termini economici e sociali, e

attualmente “minacciata” sul piano globale dagli americani, che provano invece a

mettere in primo piano l’hamburger, uno dei simboli culinari e sociali americani per

eccellenza.

Altro tema affrontato, ed attualissimo, quello riguardante la carne sintetica, sul quale

molteplici sono i dibattiti in corso sia su scala nazionale, che internazionale.

Ed ancora si è parlato di prodotti IGP come la mela annurca, la cui buccia contiene un

acido grazie al quale è possibile prevenire il cancro del colon retto.

A dare conclusione all’evento Cleto Corposanto, Presidente del Corso di Sociologia

Umg, che ha argomentato i temi legati alla sostenibilità in termini di prospettive ampie

e di carattere universale.

Questa sera Servizio TV di RTC all’interno de Il TG di Calabria alle ore 20,30-22,30-23,30 su RTC Canale TV 78.