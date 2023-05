Le terrazze del liceo classico Telesio di Cosenza sono state intitolate a Jole Santelli, prima presidente donna della regione Calabria. A tagliare il nastro la sottosegretaria alla presidenza del Consiglio Matilde Siracusano, in occasione della giornata della legalità celebrata nel liceo in occasione dell’anniversario della strage di Capaci, alla quale ha partecipato il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri. “Un onore per me – ha sostenuto – perché Jole è stata un riferimento assoluto di forza, speranza e battaglie per la legalità e la giustizia che oggi sono la direttrice di questo governo”. In platea, le autorità civili e militari della provincia di Cosenza e le sorelle di Jole Santelli ex studentessa telesiana. “Jole – ha detto la sorella Roberta – ha iniziato qui la sua carriera politica perché è stata anche rappresentante d’istituto. Siamo felici di essere qui oggi, in una data così importante, perché Falcone è stato il mentore di Jole che ha studiato sui suoi testi. Grazie anche al procuratore Gratteri per quello che fa nelle scuole, perché solo la cultura rende liberi”.