Concluse ad Altomonte le rappresentazioni del Festival Teatro Scuola

Con “Il mio nome è Nessuno”, il 20 maggio scorso, sono terminate ad Altomonte le rappresentazioni in concorso al “Festival Teatro Scuola”, la rassegna dedicata agli spettacoli delle scuole. A cimentarsi nella celebre trama omerica sono stati gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Vincenzo Tieri” di Corigliano Rossano che nel narrare l’incontro di Ulisse (il greco “Odisseo”) con il ciclope Polifemo e la mitologica avventura del re di Itaca, hanno rievocato il messaggio etico dell’opera: quello di continuare a navigare nonostante le tempeste; di cogliere le opportunità; di inseguire sempre nuovi scopi, superando limiti e fragilità, per trovare appagante l’imprevedibile e incerto viaggio della vita. La serata finale di premiazione dei vincitori della rassegna-concorso è prevista per le ore 20:00 del 27 maggio. A partecipare al concorso “Festival Teatro Scuola” di Altomonte sono stati: gli alunni della Scuola Media di Pesche, dell’Istituto Comprensivo di Carovilli (Isernia) con la commedia “La valigia di cartone” (l’8 maggio); gli alunni del plesso di Carlopoli dell’Istituto Comprensivo “G. Rodari” di Soveria Mannelli (Catanzaro) con il dramma “Il sorriso spezzato” (il 12); gli studenti della Scuola di Teatro “Crescere insieme oltre il teatro”, dell’associazione di promozione sociale e sportiva dilettantistica di Mercato San Severino (Salerno) con lo spettacolo “Oltre lo specchio” (il 13); gli studenti del Polo Liceale di Corigliano-Rossano (Cosenza) con il “Cyrano De Bergerac” (il 14); gli studenti del Liceo Scientifico “A. Volta” di Reggio Calabria con il musical “Footloose (i’m free)”, il 16 maggio; gli studenti del Liceo Statale “E. Ainis” di Messina con la tragedia “Antismene” (il 17); gli allievi della scuola di teatro “La Traccia” di Missaglia (Lecco) con lo spettacolo “Alice, chi essere tu?” (il 18); gli adolescenti dell’associazione di promozione sociale “Torre del drago” di Bitritto (Bari) con “Zaratan” (in scena il 19, nel teatro all’aperto per l’intervenuto miglioramento del tempo); gli studenti del “Tieri” (come detto il 20 scorso, nel salone “Razetti” per la ritornata ondata di maltempo). I due spettacoli fuori concorso del 26 e 29 maggio prossimo (con inizio alle 20:00 nell’anfiteatro o nel Salone “Razetti”, in caso di pioggia) vedranno l’esibizione degli alunni della locale scuola primaria, rispettivamente, in “Ricantiamo” (concerto di fine anno scolastico) e “Pinocchio …un bambino senza tempo” (commedia della celebre fiaba di Collodi). “L’importanza di questi eventi, conclusivi delle attività extracurricolari della scuola di riferimento – ha detto Rosina Gallicchio, Dirigente Scolastica del locale Istituto Comprensivo Roggiano Gravina-Altomonte -non è solo il risultato finale, ossia l’evento di spettacolo, che pure è particolarmente atteso dalle famiglie dei giovani interpreti- ma è soprattutto il percorso inclusivo da loro compiuto sotto la guida dei docenti; cammino di crescita che non lascia indietro nessuno e che farà da filo conduttore a tutto il loro percorso di vita sociale”.

Saverio Francesco Coppola