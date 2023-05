Accordo fatto tra Lufthansa e Ita: l’aviolinea tedesca acquisirà una quota di minoranza della compagna italiana. L’accordo è stato firmato dal Ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, e dal Ceo di Lufthansa, Carsten Spohr che si sono incontrati nella sede del Mef. Presente all’incontro anche il presidente di Ita, Antonino Turicchi. La nuova compagnia avrà 94 aerei rispetto ai 71 attuali (con un’età media di cinque anni) e inoltre l’organico, per il quale è prevista quest’anno una crescita fino a 4.300 dipendenti per effetto delle 1.200 assunzioni in corso di finalizzazione, salirà a oltre 5.500 unità al termine del Piano. La compagnia conserverà un ruolo centrale nell’hub di Fiumicino. L’accordo arriva dopo aver già condiviso il piano industriale della compagnia che prevede una crescita di ricavi di 2,5 miliardi di euro attesi per quest’anno e 4,1 miliardi di euro previsti nel 2027. Dopo la firma, l’accordo sarà ora sottoposto al vaglio della Corte dei Conti e notificato alla direzione generale concorrenza della Commissione europea. La strategia di sviluppo di Ita Airways continuerà a essere condivisa tra i due azionisti (Mef e Lufthansa). Nella nota, si ribadisce inoltre che ITA Airways continuerà a essere la Compagnia di riferimento del Paese e a “rappresentare orgogliosamente l’Italia in tutto il mondo, garantendo collegamenti all’interno del Paese e con il resto del mondo, a supporto dello sviluppo dei flussi turistici e di business”.