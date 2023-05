Al via gli interventi sulla tratta FdC da Soveria Mannelli a Catanzaro

Si è tenuto nell’Officina della Cultura di Soveria Mannelli, un incontro tra Ferrovie della Calabria ed i Sindaci dei Comuni attraversati dalla linea ferroviaria Soveria Mannelli-Catanzaro. All’incontro erano presenti, per Ferrovie della Calabria, l’amministratore unico, Ernesto Ferraro, il Direttore Trasporto Ferroviario, Santo Marazzita, il Direttore Autoservizi, Sergio Aiello, e poi i Sindaci dei Comuni di Soveria Mannelli, Decollatura, Cicala, Carlopoli, S. Pietro Apostolo, Panettieri, Serrastretta, Colosimi, Scigliano e Bianchi. “L’incontro -spiega una nota delle FdC- è stato utile per presentare il piano di intervento straordinario voluto dalla Regione Calabria, che interesserà la linea Soveria Mannelli-Catanzaro per ammodernare l’infrastruttura della tratta ferroviaria mediante modifiche di tracciato ed incremento della sicurezza, a favore quindi della qualità e regolarità del servizio erogato da FdC. In particolare, gli interventi saranno realizzati attraverso i Fondi complementari Pnrr per un importo 210 milioni per potenziamento ed ammodernamento linea; fondi Cipe per un importo di 53 milioni, utilizzati per manutenzione ponti e gallerie, rinnovo armamento, eliminazione passaggi a livello; 75 milioni Attrezzaggio tecnologico linea e materiale rotabile. Apprezzamento è stato espresso da parte dei Sindaci per la portata degli interventi di riqualificazione e per le ricadute positive sul territorio”. Gli stessi sindaci, si fa rilevare, “sono stati anche d’accordo sull’opportunità di procedere alla sospensione temporanea dell’intero servizio al fine di consentire una riduzione dei tempi di realizzazione degli interventi ed evitare così di protrarre nel tempo gli inevitabili disagi determinati dalla presenza di più cantieri sulla linea interessata dai lavori. Anche per questo motivo si è provveduto a formulare una prima ipotesi che riguarderà una sospensione completa del servizio programmando, nel contempo, un articolato servizio automobilistico sostitutivo che sarà attivato contestualmente alla sospensione del servizio ferroviario. Per ridurre ulteriormente i disagi si farà coincidere la data di inizio sospensione del servizio ferroviario con quella prossima di fine del periodo scolastico in corso, così da verificare l’efficacia di detto servizio in modo da poter apportare in tempo utile, ovvero entro l’inizio del nuovo anno scolastico, le eventuali opportune implementazioni o modifiche”. Nel corso dell’incontro “oltre a stabilire i migliori criteri per ridurre i disagi ai pendolari è stato predisposto un gruppo di lavoro permanente composto dai rappresentanti delle istituzioni coinvolte (Ferrovie della Calabria ed amministratori dei Comuni interessati), per analizzare e risolvere eventuali problematiche che potrebbero sorgere -è scritto- durante tutto il periodo di esecuzione delle opere, considerando che la fase di maggior impegno coincide con il secondo semestre 2023 (periodo di sospensione del servizio della tratta Soveria Mannelli-Catanzaro) e che fino al 31/12/2026, data ultima per completare tutti gli interventi, i restanti lavori interesseranno fondamentalmente varianti di tracciato ed interventi da effettuare in notturna”.