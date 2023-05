Domani il Crotone debutta nei playoff di serie C che valgono la promozione in serie B. Compito non semplice per i rossoblu’ che sfidano nella doppia gara il Foggia. Domani gara 1 in Puglia, ritorno mercoledì allo Scida. Oggi seduta di rifinitura a porte aperte allo Scida per il Crotone che ha ricevuto l’abbraccio e il calore dei propri tifosi prima della partenza per la Puglia.

Al termine della seduta, il tecnico pitagorico Zauli ha incontrato i giornalisti presso la sala stampa per presentare la gara dello Zaccheria: “Serviranno grande attenzione e concentrazione, incontriamo un avversario che ha valori ed entusiasmo dopo la grande impresa nel turno precedente con il Cerignola. Ma ci siamo preparati bene e spero che i ragazzi mettano in campo tutto cio’ che abbiamo provato in queste settimane di sosta”. Tra i rossoblu’ sarà indisponibile D’Errico.