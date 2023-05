“Matteo Salvini da operaio, da ministro, per la Sicilia e tutta l’Italia, ha l’obiettivo di cominciare i lavori per un’opera che sarà ammirata in tutto il mondo e porterà 100mila posti di lavoro veri in Sicilia e Calabria. Per cinquant’anni la sinistra lo ha impedito, ma l’anno prossimo aprono cantieri per il Ponte”. Lo afferma il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, partecipando alla conclusione della campagna elettorale a Catania, insieme agli altri leader del centrodestra. “Significa inquinare di meno, cambiare la vita per i lavoratori – aggiunge il segretario della Lega -. Il Ponte da solo non risolve i problemi, sono orgoglioso che già sono aperti e apriranno cantieri in Sicilia per strade, autostrade e ferrovie in Sicilia per 28 miliardi di euro, 11 miliardi per arrivare velocemente in treno da Palermo a Catania e Messina. A giugno aspetto il nuovo sindaco di Catania nel mio ministero per ragionare, guardare i progetti”. “Qualche giornale – continua Salvini – dice che passo troppo tempo a visitare cantieri. Ma un ministro che si occupa di cantieri cosa deve fare se non controllare i cantieri? Il Ponte sarà al dimostrazione che ingegneri e operai italiani sono i più bravi del mondo”.