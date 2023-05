Intimidazione al sindaco di Paola, Giovanni Politano. Il sindaco della cittadina del Tirreno cosentino ha denunciato alla Polizia due episodi che si sono verificati nei giorni scorsi. Un bigliettino con minacce nei suoi confronti è stato recapitato al Municipio: nei giorni successivi, invece, è stata danneggiata la carrozzeria della sua auto.

«Giunga al sindaco della città di Paola, Giovanni Politano, la nostra ferma e incondizionata solidarietà e la più sincera vicinanza per le vili minacce ricevute – è scritto in un comunicato dell’amministrazione comunale di Paola -. Simili atti altro non sono che intimidazioni da condannare, consumati ai danni di un alto rappresentante delle istituzioni, al quale ci stringiamo a tutela della democrazia e della legalità».