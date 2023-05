Finisce il sogno promozione della Reggina che viene eliminata ma a testa alta dal Sud Tirol che vince a Bolzano 1 a0. Sconfitta amarissima per gli amaranto che scivolano all’89’, rete di Casiraghi, e sfiorano la rete del pari in pieno recupero. Ma il pari non arriva e la Reggina deve ingoiare questo boccone amaro salutando la competizione dopo una buona prestazione, tanto gioco e numerosi tiri in porta pero’ infruttuosi. Il Sud Tirol affronterà il Bari in semifinale. Durante la gara ci sono state tensioni tra tifosi, ma poi è tornata la calma. L’amaro epilogo non cancella l’ottimo campionato, specie nella prima parte, di cui è stata protagonista la Reggina di Filippo Inzaghi. Infatti la squadra amaranto è stata salutata con cori e un lungo applauso dalla foltissima rappresentanza di tifosi calabresi che hanno colorato il settore ospiti sostenendo incessantemente la propria squadra per tutta la gara.