Conferenza stampa del presidente del Catanzaro Calcio, Noto, dopo la chiusura della stagione. Noto è giunto al settimo anno di presidenza. “Dedico questa vittoria del campionato a tutti i tifosi che ci sono stati vicini dopo Padova, a tutti quelli che ci hanno creduto nonostante la sconfitta. Dobbiamo costruire un percorso insieme. I tifosi devono crescere tantissimo, noi quest’anno abbiamo preso 30mila euro di multa. Ci siamo posti degli obiettivi strutturali per migliorare anche la gestione interna. Relativamente ai campi di gioco che dovremo indicare in aggiunta rispetto al nostro, in attesa del completamento dei lavori, stiamo sondando alcuni impianti in Puglia. La campagna abbonamenti sarà figlia della tempistica dei lavori di riqualificazione allo stadio” ha continuato Noto. Poi lo sguardo al futuro: ” Ci affacciamo alla nuova categoria con entusiasmo, cercheremo di conoscere la categoria e assestarci mettendo i tasselli giusti. Vogliamo crescere e migliorare, anche dal punto di vista delle strutture, uffici, campi, risorse umane e nuove aree” ha concluso Noto.