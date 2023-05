Alluvione in Emilia Romagna, partono 2 squadre di volontari della V.A.B. Calabria

Anche la Calabria sarà presente in Emilia Romagna per dare supporto alla popolazione colpita dalle alluvioni , due squadre miste, formate da 4 volontari a squadra partiranno domenica 28 Maggio per l Emilia Romagna con destinazione finale Faenza

La Federazione V.a.b. Calabria “vigilanza Antincendi Boschivi e Protezione Civile” attivata in colonna mobile nazionale dalla V.a.b. Italia , ha messo a disposizione due squadre.

Le squadre sono formate dai volontari messi a disposizione dalle associazioni ad essa affiliate.

Odv ChiliPepperTeam Volontari Soccorritori di Protezione Civile, Il Pellicano Odv, G.e.p.a coordinamento regionale Reggio Calabria e gruppo protezione civile San Domenico – Soriano Calabro.

Anche questa volta la Calabria c’è e si mette in azione per aiutare chiunque si trovi in difficoltà.

” Abbiamo accolto fin dai primi giorni la richiesta di disponibilità fatta dal nazionale Vab Italia e ci

siamo attivati a predisporre due squadre operative pronte a partire, la nostra S.o.r. (sala operativa regionale Vab Calabria) è in contatto h 24 con la S.o.n.( sala operativa nazionale Vab Italia).sono orgogliosa delle associazioni affiliate a Vab Calabria e dei volontari che prontamente hanno dato disponibilità, dopo pochi mesi dalla nostra costituzione avvenuta a dicembre del 2022 abbiamo partecipato già ad una esercitazione nazionale a Vinci( FI ) nel mese di Aprile di quest’anno con il coinvolgimento del nucleo specialistico cinofilo Vab Calabria e ora saremo Faenza a dare supporto alla popolazione colpita dagli eventi accaduti in questi giorni” ha affermato il presidente Francesca Castano’.