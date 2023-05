Si è conclusa la prima settimana di assemblee sindacali di Usic Calabria

Venerdì si è conclusa la prima settimana di assemblee sindacali organizzate dalla

Segreteria Regionale dell’Unione Sindacale Italiana Carabinieri, che hanno incontrato

i colleghi del Comando Provinciale di Crotone, Compagnia di Paola, Scuola Allievi

Carabinieri di Reggio Calabria e Personale del Comando Provinciale ed infine quelli

della Provincia di Vibo Valentia, all’interno del 14° Battaglione.

Durante le assemblee il Segretario Generale Regionale dell’USIC Calabria – Dott.

Andrea Calarota – ha presentato dettagliatamente l’Associazione i servizi riservati

agli iscritti, ma soprattutto ha precisato che i Dirigenti dell’USIC assicureranno

incondizionatamente la loro disponibilità e la loro competenza nei confronti degli

iscritti e più in generale di tutti i colleghi. I Segretari Provinciali dell’USIC, Salvatore

Pitti (Segretario Provinciale Generale di Crotone); Dott. Giuseppe Bruno (Segretario

Provinciale Generale di Cosenza); Raffaele Tucci (Segretario Provinciale Generale di

Vibo Valentia) e Dott. Luigi Zeccardo e Carmelo Minniti (rispettivamente neo

Segretario Provinciale Generale della Provincia di Reggio Calabria e Segretario

Provinciale Generale Aggiunto), hanno sottolineato l’importanza di partecipare

“attivamente” a questo “cambiamento” – dal punto di vista della rappresentatività – che

sta avvenendo nell’Arma, spronando i colleghi ad iscriversi alle APCSM in maniera

tale da avere quell’importanza e peso nei futuri tavoli contrattuali.

Nel corso dei vari incontri sono intervenuti – in collegamento da remoto – il Segretario

Generale dell’USIC, Antonio Tarallo ed il Capo dell’Ufficio Disciplina e Contenzioso

dell’USIC, il Segretario Nazionale Andrea Cardilli, che hanno trattato tre argomenti

di grande attualità ed interesse. In particolare, Antonio Tarallo, nell’illustrare l’attuale

situazione delle “pensioni militari” ha illustrato quali saranno le proposte necessarie

che l’USIC farà al Governo per garantire quella serenità e dignità economica a tutti

quei colleghi che andranno in congedo con il sistema puramente “contributivo”. Nel

contempo ha detto che il Governo deve intervenire seriamente sulle pensioni ma anche

sul trattamento economico dei lavoratori in divisa. Invece, Andrea Cardilli ha

raccontato dell’attività che l’Ufficio Disciplina – costituito anche da colleghi delle varie

Regioni d’Italia -, sta svolta a favore degli iscritti USIC che hanno avuto problemi

disciplinari. Nel trattare lo spinoso e delicato argomento, ha evidenziato l’importanza

per i colleghi di “affidarsi” a strutture – come l’USIC – composta da persone esperte

in materia disciplinare, che da anni affrontano argomenti e questioni del genere. Ad

oggi l’Ufficio ha “tutelato” ben 97 colleghi e nell’80% dei casi i procedimenti

disciplinari si sono conclusi senza alcuna sanzione. Frutto questo del grande impegno

e professionalità dei colleghi che non si risparmiano per “difendere” coloro che

incorrono in tali situazioni. Infine, ha illustrato le caratteristiche della “USIC Member

Card”, una card che assicura la “tutela legale” per gli iscritti USIC, senza limiti

oppure condizioni, ma semplicemente una tutela a 360° da parte di un pool di avvocati

esperti e specializzati in tutti i settori che riguardano la vita professionale e privata dei

colleghi, con una grande novità ossia che il servizio di tutela è esteso anche ai familiari

conviventi, il tutto compreso nella quota d’iscrizione.

Oltre ai due Segretari Nazionali summenzionati, alle assemblee ha partecipato in prima

persona, il Segretario Nazionale Dott. Francesco Di Nuzzo, che con grande

entusiasmo ha detto “fare sindacato per noi vuol dire entrare nel merito delle

questioni, con competenza, con cognizione di causa, senza remore. Questo nella

condizione che noi siamo si militari ma siamo, soprattutto, lavoratori e come tali

sosteniamo le nostre necessità, le rappresentiamo a chi ha competenze decisorie,

evidenziando i ritardi della nostra amministrazione, censurandone le inefficienze.

Il benessere di chi lavora in un settore così delicato ed importante per il vivere civile

della società, per il rispetto della legalità – soprattutto in territori così esposti

all’ingerenza della criminalità organizzata quale è quello calabrese – è di certo uno

dei nostri obiettivi primari da perseguire”.

Gli incontri hanno visto una considerevole e sentita partecipazione dei colleghi, i quali

hanno nel sottoporre dei quesiti su vari argomenti di natura professionale e non, hanno

trovato nei Dirigenti dell’USIC una risposta chiara e qualificata.

Questo ciclo d’incontro è l’inizio di un lungo cammino che consentirà alla Segreteria

Regionale dell’USIC Calabria di incontrare tutti i colleghi che – con grande

professionalità e sacrificio – garantiscono la tutela e la difesa dei diritti dei cittadini

calabresi.

Il Segretario Generale Regionale USIC Calabria

(Dott. Andrea Calarota)