Il centrodestra vince le elezioni comunali 2023 nei capoluoghi, in attesa dei risultati di Sicilia e Sardegna. Il centrodestra strappa al centrosinistra i sindaci di Latina (al primo turno), Ancona e Brindisi (ai ballottaggi). Conferma i comuni di Sondrio, Treviso, Imperia (al primo turno) e Massa, Pisa, Siena (ai ballottaggi). Il centrosinistra strappa al centrodestra Vicenza (al ballottaggio) e conferma al primo turno i sindaci di Brescia e Teramo. Alternativa popolare e le liste civiche con Stefano Bandecchi strappano al centrodestra il sindaco di Terni. Hanno chiuso ieri pomeriggio alle 15 i seggi nei 41 Comuni chiamati al ballottaggio e per il primo turno delle comunali in Sicilia e in Sardegna. La tornata per l’elezione diretta dei sindaci, dopo il primo turno del 14 e 15 maggio, ha coinvolto un milione e 340 mila aventi diritto. L’affluenza ai seggi, per i ballottaggi in 7 capoluoghi e 34 comuni, è risultata in calo rispetto al primo turno: il dato è del 52% circa rispetto al 59,47% del primo turno. Ovviamente entusiastici i commenti arrivati dal centrodestra. “Non c’è che dire: un ottimo Effetto Schlein”, ha scritto sarcasticamente su Twitter il leader della Lega, Matteo Salvini, commentando le comunali. “Straordinari risultati per la Lega e il centrodestra in tutta Italia, con storiche vittorie ad Ancona – unico capoluogo regionale al voto, da sempre amministrato dalla sinistra – e Brindisi, trionfo in Toscana con le riconquista di Massa, Pisa e Siena, in attesa dei risultati del primo turno in Sicilia nei quali siamo molto fiduciosi”. “Il centrodestra e Forza Italia stravincono le elezioni amministrative. Il nostro movimento si conferma centrale nel quadro politico italiano, da Nord a Sud. Quanta soddisfazione per il nostro Daniele Silvetti che dopo 30 anni strappa Ancona alla sinistra”, ha scritto dal canto suo il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani.