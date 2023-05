“Lavoriamo per strutturare al meglio l’accoglienza”. Lo ha affermato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, giunto in Calabria per una visita istituzionale. Accompagnato dalla Sottosegretario Wanda Ferro e dal prefetto Massimo Mariani, Piantedosi si è recato a Roccella Jonica, uno dei centri calabresi più interessati dagli sbarchi di migranti, soprattutto provenienti dalla così detta ‘rotta turca’. Il ministro dell’Interno, inoltre, ha visitato la tensostruttura realizzata nel porto di Roccella Jonica, gestita dalla Croce Rossa, Protezione civile e da un gruppo si sanitari di ‘Medici senza frontiere’, che dall’inizio di quest’anno ha da che solo dall’inizio dell’anno ha accolto oltre duemila persone soccorse nel mare Jonio.

Matteo Piantedosi, inoltre, ha rivolto un “plauso alle istituzioni locali che nel segno della solidarietà e dell’umanità stanno collaborando in maniera encomiabile in tutta la Calabria per un problema molto complicato”. Il Sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, ha ricordato “il mantenimento della promessa che avevamo preso con il prefetto Valenti tempo fa proprio qui a Roccella Jonica, cioè la volontà di interfacciarsi con il Comune di Roccella rispetto a quello che sarà un ulteriore hotspot che dovrà essere un cuscinetto sullo svuotamento di alcune strutture e la possibilità di accogliere numeri di migranti in aumento. Il Governo ha le idee chiare e ha in mente norme strutturali che possa far sì che il flusso vada a diminuire». “Il ministro dell’Interno – ha detto Vittorio Zito, sindaco di Roccella Jonica – è venuto per conoscere le difficoltà e testimoniare la vicinanza per il lavoro svolto fino ad oggi”. Zito, ancora, ha anticipato la realizzazione di un ampliamento, un secondo modulo, della tensostruttura, che rimane una sistemazione provvisoria. Quello che si fa a Roccella Jonica – ha concluso – può essere replicato in altri posti dove si verificano sbarchi”. Nel pomeriggio, il ministro dell’Interno si recherà ad Africo Nuovo per inaugurare la nuova caserma dell’Arma dei carabinieri alla presenza del Comandante generale, il gen. Teo Luzi.