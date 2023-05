Una ragazza di 17 anni risulta dispersa dopo essere caduta nelle acque nel fiume Lao, nel territorio di Laino Borgo, in provincia di Cosenza, mentre faceva rafting insieme ad un gruppo di amici. La giovane é caduta dal gommone sul quale si trovava a causa delle acque ingrossate del fiume. Altri tre ragazzi, finiti in acqua anche loro, sono stati recuperati. Sul posto, per le ricerche, il personale del Nucleo speleo alpino fluviale e i vigili del fuoco. Il gruppo di ragazzi, in tutto una quarantina, hanno tra i 16 e i 17 anni, I giovani sono stati tutti messi in sicurezza ed evacuati attraverso un sentiero a Laino Castello. La ragazza finita nel fiume Lao mentre faceva rafting faceva parte di una scolaresca proveniente dalla provincia di Reggio Calabria. Il gruppo di ragazzi insieme al quale si trovava la giovane stava partecipando ad una gita scolastica. A lanciare l’allarme è stata una guida che si trovava su un secondo gommone con altri ragazzi. Nel momento in cui la giovane è finita in acqua insieme ad altri tre compagni, tutti recuperati, il fiume Lao era particolarmente ingrossato a causa delle piogge dei giorni scorsi. La discesa rafting sul fiume Lao parte da Laino Borgo e può arrivare fino a Papasidero attraverso 25 chilometri pieni di improvvisi sbalzi del fiume, di complicati tornanti e di insidiose sporgenze. Il primo ad allertare i soccorsi è stato il responsabile regionale del servizio Elisoccorso Calabria, Pasquale Gagliardi che si trovava sul posto per eseguire un sopralluogo nell’area di atterraggio dell’elisoccorso a Laino. Le ricerche sono affidate ai tecnici del Corpo nazionale soccorso alpino della Calabria, su attivazione della centrale operativa del 118. Presente anche la squadra forre del Cnsas Calabria, oltre all’elicottero dell’Aeronautica militare dell’84° CSAR di Gioia del Colle con a bordo un tecnico di elisoccorso. Sul posto pure vigili del fuoco e carabinieri.