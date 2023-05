“La determinazione con cui il sottosegretario all’ Interno, Wanda Ferro, ha seguito l’iter per il riconoscimento del titolo di città alla comunità di Girifalco

dimostra, esattamente, cosa vuol dire fare politica nel territorio”. E’ quanto si afferma in una nota del circolo Fdi di Girifalco. “La scalata politica del leader di FdI non ha mai frenato o interrotto la sua azione nei comuni, siano essi piccoli, grandi o medi. E quanto fatto per Girifalco dall’on. Ferro è l’esempio di cosa voglia dire amministrare pensando alla gente. Perché è alla gente di Girifalco -aggiunge la nota- che, con questo riconoscimento firmato dal presidente della Repubblica con apposito decreto, va il merito di aver saputo scrivere le pagine della storia di una comunità che ha fatto

dell’accoglienza e dell’integrazione il suo più grande patrimonio umano e culturale. Ovviamente, -conclude la nota di Fdi- come ribadito lunedì scorso dall’on. Ferro in Prefettura in occasione della consegna del decreto, va dato atto del lavoro portato avanti dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Pietrantonio Cristofaro su input dell’assessore alla Cultura, Elisabetta Sestito, che ha seguito la procedura, e dall’intera compagine amministrativa. Come Circolo di Fratelli d’Italia siamo soddisfatti di aver sostenuto, con forza, l’ultima

corsa elettorale del Sottosegretario. Eravamo certi che, anche da Roma, avrebbe saputo valorizzare il nostro territorio a cui, anche in tale circostanza, ha dimostrato affetto e vicinanza”.