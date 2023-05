In Calabria arriverà un nuovo contingente di medici cubani oltre i 52 già in servizio da alcuni mesi in alcuni ospedali in provincia di Reggio. A confermarlo è stato il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, nel corso della conferenza stampa nella sede della Giunta a Catanzaro sui temi della sanità. “I medici cubani -ha spiegato Occhiuto- saranno destinati in base al fabbisogno oggettivo. Daremo priorità alle Asp di Crotone e di Vibo Valentia, ma saranno dislocati in tutte le province. Devo dire che tutte le aziende sanitarie provinciali ce li chiedono in misura maggiore rispetto alle disponibilità: ne arriveranno 126, se dovessimo accogliere tutte le richieste che ci arrivano dal territorio ce ne servirebbero 700-800. Sono contento del fatto che questi medici hanno lavorato con grande soddisfazione dei loro colleghi italiani e calabresi ma anche con grande soddisfazione dei pazienti, tant’è -ha evidenziato il presidente della Regione- che non c’è stata una sola polemica che ha riguardato la qualità dell’assistenza offerta dai medici cubani, tant’è che diversi governatori in Italia mi stanno chiedendo come possono fare per ripetere nella loro regione l’esperienza che abbiamo fatto in Calabria vincendo le critiche di tutti, a dimostrazione del fatto che quando si individua una cosa come giusta anche se impopolare va fatta perché poi siccome è giusta diventerà anche popolare”.